الصحة اللبنانية تعلن توقبع عقد مع ”فايزر” لتأمين أكثر من مليوني ومئة...

أكدت الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، أنه تم توقيع العقد النهائي مع شركة "فايرز"، لتأمين أكثر من مليوني ومئة ألف لقاح ضد فيروس كورونا، تصل البلاد تدريجيا، اعتبارا من بداية شهر فبراير.
وقال مكتب وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن "هذا العقد يضاف الى الاتفاقية الموقعة في شهر أكتوبر الماضي، مع منصة كوفاكس العالمية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية، لتأمين مليونين وسبعمئة ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعا الى لبنان".
كما أشار المكتب إلى أن "وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع القطاع الخاص، في صدد تأمين مليوني لقاح من شركتي "Astrazeneca" و"Sinopharm"، اعتبارا من شهر شباط المقبل".
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