الجيش اليمني يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف أحد مواقعه

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد 17 يناير ، إحباط هجوم لجماعة أنصار الله "الحوثيين" بطائرة مُسيرة مفخخة على أحد مواقعه بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، عن قائد لواء (حرب 1) في الجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي، قوله إن "وحدة الاستطلاع في قوات الجيش الوطني رصدت اختراق طائرة مُسيرة مفخخة حاملة لمتفجرات".

وأوضح أن "الطائرة كانت تحاول اختراق أجواء المنطقة الإدارية للجيش الوطني في مديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها".

وأكد أن محاولات الحوثيين استهداف مناطق الجيش الوطني والمدنيين بالطائرات المُسيرة والمقذوفات الثقيلة والمتوسطة تبوء بالفشل.

ويستمر القتال بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله منذ 2015، حيث أطلق التحالف عملية عسكرية دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعة، ومنها صنعاء.

وبفعل المعارك يعاني اليمن كارثة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ" في العالم، ما دفع بملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة وبات ما يقارب ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية ودوائية منقذة للأرواح. بحسب تقارير المنظمات الدولية المعنية.