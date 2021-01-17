رئيس الوزراء السوري: تم اعتراض واستهداف 7 ناقلات نفط كانت متجهة إلى...

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس أن سبع ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا تم اعتراضها، وأن اثنتين منها تم استهدافمها في البحر الأحمر.
وخلال عرض عن أداء حكومته خلال الفترة الماضية أمام مجلس الشعب السوري، أضاف عرنوس أن استهداف الناقلتين في البحر الأحمر أدى إلى "تأخر وصولهما لأكثر من شهر ونجم عنه توقف مصفاة بانياس عن الإنتاج وحدوث نقص في كميات المشتقات النفطية المطلوبة لسد حاجات البلاد من مادتي البنزين والمازوت"، دون أن يحدد الجهة التي استهدفت الناقلتين.
يذكر أن عددا من الصفحات ووسائل الإعلام تداولت في أكتوبر الماضي خبرا نشره موقع إعلامي سوري متخصص بالاقتصاد، قال فيه إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط في البحر المتوسط كانت متجهة إلى سوريا، ونسب الخبر إلى "مصدر في وزارة النفط السورية".
وأثار الخبر في حينه ردود أفعال عدة كان معظمها يشكك في صدقيته، قبل ان يقوم الموقع بحذف الخبر، ودون أن يصدر عن وزارة النفط أي تعليق على الخبر.
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