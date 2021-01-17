مقتل نحو 100 شخص وإصابة أكثر من 150 في مسلح غربي السودان



أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان أن الصراع المسلح الذي جرى بمدينة "الجنينة مركز ولاية غرب دارفور السودانية خلف نحو 100 قتيل وأكثر من 150 جريحا.

وذكر بيان صادر عن لجنة الأطباء المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ صباح أمس السبت بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور إلى 97 قتيلا و160 جريحا وهم يتلقون العلاج بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفي السلاح الطبي.

وتشير المصادر المحلية أن الصراع اندلع بين إثنيات مختلفة بالمدينة بعد مقتل أحد الأشخاص.

وقدّمت اللجنة الفنية بمجلس الأمن والدفاع، اليوم، إحاطة للمكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بشأن أحداث العنف التي شهدتها مدينة الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، موضحة أن 145 مدنيا سقطوا بين قتيلٍ وجريح، حسب إحصائية طبية أولية، أعقبت مهاجمة مليشيات مسلحة مدينة الجنينة، السبت الماضي.

وقال مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول عز الدين الشيخ، في تصريح مقتضب، جرى اتخاذ جملة قرارات من شأنها إعادة الوضع إلى طبيعته.