الإمارات.. الحصول على لقاح كورونا سيبدأ من سن 16 عاما 

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، خفض الحد الأدنى لسن الشخص المؤهل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا من 18 إلى 16 عاما.

وذكرت الوزارة أنه جرى تضمين كافة المواطنين والمقيمين بداية من عمر 16 سنة للفئات المستوفية لشروط أخذ اللقاح، في إطار الحملة الوطنية للقاح كورونا، بحسب صحيفة "البيان".

وتوفر الدولة لجميع المواطنين والمقيمين بالمجان اللقاح الذي صنعته شركة سينوفارم الصينية الحكومية.

لكن إمارة دبي وحدها من بين الإمارات السبع التي توفر للمواطنين والمقيمين حق الاختيار بين لقاحي سينوفارم وفايزر-بيونتيك.

ولم يوضح البيان الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أي لقاح سيعطى لمن شملهم خفض السن.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه الإمارات، اليوم الأحد 17 يناير ، أعلى رقم للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشره حساب وزارة الصحة على "تويتر" تم إجراء 162.251 فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوص في الدولة، والكشف عن 3453 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد، و3268 حالة شفاء،و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب هذه الإحصاءات، يتجاوز إجمالي الإصابات بمرض "كوفيد-19" في البلاد 256 ألفا.