سلطان عمان يقر تعيينات جديدة في وزراة الدفاع

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسومين قضى الأول بـ"تعيين أمين عام بوزارة الدفاع"، فيما قضى الثاني بـ"إجراء ترقيات وتعيينات عسكرية". ونشرت وكالة الأنباء العمانية نص المرسومين الجديدين، حيث قضى المرسوم الأول رقم "10 / 2021 " بتعيين الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمينا عاما بوزارة الدفاع بمرتبة وزير. فيما قضى المرسوم السلطاني الثاني رقم "11 / 2021 "بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية، وذلك بترقية اللواء ركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي إلى رتبة فريق، ويعين رئيسا لأركان قوات السلطان المسلحة. وترقية العميد ركن طيار خميس بن حماد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء ويعين قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني. وترقية العميد ركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء ويعين قائدا للبحرية السلطانية. وترقية العميد ركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن سعود المسكري إلى رتبة لواء ويعين آمرا لكلية الدفاع.

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