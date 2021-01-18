وزير التعليم العالي العراقي: بدء تنفيذ اتفاق التعاون مع مصر وبرنامج المنح...

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب إن اتفاق التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي دخل حيز التنفيذ.
وأضاف الصاحب خلال استقباله السفير العراقي في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي- أن خمسين طالباً عراقياً قرب للالتحاق بالدراسة في الجامعات المصرية في الدراسات الأولية والعليا، ضمن برنامج المنح الدراسية الممنوحة من مصر للعراق، في ضوء الاتفاق التنفيذي للتعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي بين البلدين للسنوات (2020-2023).
وناقش الوزير- وفقا لبيان صادر عن سفارة العراق في مصر- مع سفير العراق لدى مصر ملف الاعتراف بجامعات البلدين وأهمية بلورة واستكمال مشروع الملحقية الثقافية العراقية في القاهرة.
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