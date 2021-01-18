أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفاً عسكرياً باتجاه...

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة، إطلاقَ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفاً عسكرياً تُجَاه إحدى القرى بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد العثيمين مجدداً في بيان اليوم تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها, متمنياً الشفاء العاجل للمصابين نتيجة تطاير شظايا المقذوف العسكري.

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