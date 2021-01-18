أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف العاجل من الأمور

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وجاء في الأمر الأميري، الآتي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الآخر 1442 هجري الموافق 8 ديسمبر 2020م بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة.
وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي:
مادة أولى:
تقبل استقالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية:
يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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