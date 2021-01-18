ارتفاع الذهب على الرغم من صعود الدولار
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بفرص إقرار حزمة أمريكية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5 في المائة إلى 1836.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 1809.90 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر الماضي.
فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 في المائة لتسجل 1836.80 دولار للأونصة.
وجاء ارتفاع الذهب بالرغم من صعود العملة الأمريكية، حيث سجل الدولار الأمريكي ذروته في 4 أسابيع، مما يزيد تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.
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