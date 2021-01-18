القائد العام لقوة دفاع البحرين يمنح المصابين المشاركين ضمن قوات التحالف العربي...

منح المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، نوط التميز للمصابين من قوة دفاع البحرين، المشاركين ضمن قوات التحالف العربي، والذين أصيبوا خلال قيامهم بواجبهم في الحد الجنوبي.
جاء ذلك خلال استقبال القائد العام لقوة دفاع البحرين - وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين بنا اليوم الإثنين اللواء الركن الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة قائد المدفعية الملكية، والمصابين من مجموعة الواجب العملياتي التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركين ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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