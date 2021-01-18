”رويترز”:استمرار أعمال العنف لليوم الثالث على التوالي في دارفور 

ذكرت مصادر محلية أن مقاتلي المليشيات شنوا هجوما دمويا على دارفور اليوم الاثنين، في حين قال أطباء إن عدد القتلى في هجوم سابق منفصل بدأ قبل يومين في المنطقة زاد لأكثر من مئة.
ووقع أحدث هجوم قرب بلدة قريضة، حيث قال شاهدان إن ميليشيات من العرب هاجمت أفرادا من قبيلة الفلاتة.
وقال محمد صالح أحد السكان لـ"رويترز" إنه أحصى 47 قتيلا. وأضاف أن سبب الهجوم لم يتضح بعد.
وشهدت قريضة اشتباكات دموية كذلك في شهر ديسمبر الماضي بين أفراد من قبيلتي المساليت والفلاتة.
ويزيد تصاعد العنف الأخير من المخاوف المتعلقة برحيل قوات حفظ السلام الدولية التي أوقفت دورياتها في دارفور يوم الأول من يناير، قبيل انسحابها الكامل واستبدالها بقوات سودانية.
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