الصين تحتل الصدارة في صناعة السفن
أظهرت بيانات رسمية أن الصين عادت لتتصدر الطلب في العالم على صناعة السفن بعد تأخر لمدة عامين لفائدة منافستها كوريا الجنوبية.
وذكرت وزارة الصناعات وتكنولوجيا المعلومات الصينية في بيانات لها أن حصة بكين من الطلب العالمي على السفن خلال العام 2020 تقدر بـ 48,8 بالمائة، مقابل 41,4 بالمائة لكوريا الجنوبية، فيما تأتي اليابان في المرتبة الـ 3 عالميا بنسبة 7 بالمائة.
وبحسب صحيفة "الشعب" الحكومية الصينية أن بكين حققت هذه المرتبة بالرغم من "تراجع الطلب على السفن في مختلف البلدان بشكل حاد" منذ عقود وفي ظل "التأثير المزدوج لوباء كوفيد-19 والركود الاقتصادي خلال عام 2020".
وأكدت "الشعب" أن "شركات بناء السفن الصينية (حققت) نتائج متميزة على مستوى إكمال عمليات البناء" رغم تداعيات أزمة كورونا الصحية.
(سبأ)
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