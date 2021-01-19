ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار فيما تلقى الذهب الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز المالي.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1837.79 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر الماضي عند 1809.90 دولار الذي بلغه الاثنين.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1839.40 دولار للأونصة.
ونزل الدولار عن أعلى مستوى في 4 أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ
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