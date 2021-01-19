الجزائر.. 17 ولاية تسجل صفر إصابات بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء أن 17 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وحسب آخر إحصائية فإن 43 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 5 ولايات أكثر من 10 إصابات. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 249 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر بـ0.5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة. وسجلت الجزائر اليوم 249 إصابة جديدة و3 وفيات و186 حالة شفاء، علما أن 29 مريضا يخضعون للعناية المركزة.

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