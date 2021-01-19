أعلنت وزارة الصحة في الإمارات حصول أكثر من مليوني شخص على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وصرحت الوزارة أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم بلغ 2.065.367 جرعة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
وأوضحت وزارة الصحة أن معدل توزيع اللقاح بلغ 20.88 لكل 100 شخص، معتبرة ان هذا المعدل بمثابة إنجاز.
وقالت الوزارة إن هذا الإنجاز والنجاح في تحقيق ذلك المعدل العالمي القياسي لتوزيع اللقاح تأكيدا لنجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح "كوفيد-19" والاستجابة الكبيرة التي تشهدها الحملة من كافة أفراد المجتمع.
من جانبه، دعا عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة الإماراتي كل أفراد المجتمع المؤهلين للحصول على لقاح "كوفيد-19" إلى مواصلة الاقبال على مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.
وأوضح أن الحملة الوطنية للقاح تهدف إلى تطعيم أكثر من 50 % من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب إحصاءات الوزارة، يتجاوز إجمالي الإصابات بمرض "كوفيد-19" في البلاد 256 ألفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تعلن تطعيم أكثر من مليوني شخص بلقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.