في خبر عاجل، نقلت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية عن مصادر ليبية مقتل قيادات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني إثر انفجار وقع في الأكاديمية البحرية بمنطقة جنزور.
وأبلغ ضابط ليبي يدعى علي الخالدي الوكالة، أن حريقا شب داخل الأكاديمة الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، نتيجة انفجار مخزن للذخيرة، ما أسفر عن مقتل آمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب، والعميد سالم أبو صلاح، إضافة إلى شخص آخر، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح.
وأفيد بأن الانفجار وقع بعد ساعات من زيارة رئيس أركان قوات الوفاق، محمد الحداد لمقر الأكاديمية البحرية، الواقع على بعد 11 كلم من مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنطقة جنزور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل قيادات عسكرية ليبية إثر انفجار في الأكاديمية البحرية بمنطقة جنزور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.