مقتل قيادات عسكرية ليبية إثر انفجار في الأكاديمية البحرية بمنطقة جنزور

في خبر عاجل، نقلت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية عن مصادر ليبية مقتل قيادات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني إثر انفجار وقع في الأكاديمية البحرية بمنطقة جنزور.

وأبلغ ضابط ليبي يدعى علي الخالدي الوكالة، أن حريقا شب داخل الأكاديمة الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، نتيجة انفجار مخزن للذخيرة، ما أسفر عن مقتل آمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب، والعميد سالم أبو صلاح، إضافة إلى شخص آخر، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح.

وأفيد بأن الانفجار وقع بعد ساعات من زيارة رئيس أركان قوات الوفاق، محمد الحداد لمقر الأكاديمية البحرية، الواقع على بعد 11 كلم من مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنطقة جنزور.