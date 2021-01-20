رغد صدام حسين تنعي أحد الوزراء في عهد والدها

أعلنت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، اليوم الأربعاء، وفاة أحد وزراء حكومة والدها الذي حكم العراق بين عام 1979 - 2003.

وكتبت على حسابها في "تويتر": "أنعي إليكم العم العزيز الدكتور صادق حميد علوش الذي شغل منصب مدير مستشفى مدينة الطب، ونقيبا للأطباء و وزير الصحة، والد رفيقات الطفولة الغاليات".

وأضافت: "أعزي نفسي وأتقدم إليهن بخالص العزاء وأصدق المواساة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

والدكتور صادق حميد حسن علوش هو طبيب وعسكري ووزير عراقي، ولد في مدينة الحلة سنة 1933. كان عضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي وانتمى له في وقت مبكر.

درس الطب في المملكة المتحدة، وعمل طبيبا في بغداد منذ سنة 1963، وشغل منصب مديرا لمدينة الطب في بغداد للفترة 1975-1979، وشغل منصب رئيس الجمعية الطبية ونقيب الأطباء، ثم شغل منصب وزير الصحة للفترة من 27 تموز 1982 لغاية 11 أيار 1988.