الحرس الوطني التونسي: انخفاض وتيرة الاحتجاجات الليلية

صرح العقيد حسام الدين الجبابلي، الناطق باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل انخفاض في وتيرة الاحتجاجات الليلية خاصة في مدينة تونس العاصمة وما حولها.

وأكد الجبابلي – في تصريح صحفي - أنه تم مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 41 إيقافا في أحداث الشغب، في حين لم يتم تسجيل أي اعتداءات على الممتلكات.

وأضاف الجبابلي أنه تم ظبط زجاجات حارقة، وإطارات مطاطية كان سيتم استعمالها لغلق الطرقات.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الولايات التي شهدت احتجاجات هي زغوان، المهدية والقصرين، مؤكدا أن بقية الولايات لم تشهد أي احتجاجات تذكر.

وكانت احتجاجات عنيفة عمت مؤخرا عددا من المناطق التونسية وسط غضب على تردي الأوضاع الاقتصادية.

ومن ناحية أخري كشف وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الأربعاء، أنه توفرت معلومات عن عمل عناصر إرهابية لاستغلال التحركات الليلية التي وصفها بـ''عمليات الشغب والنهب''، وذلك للقيام بعمليات إرهابية لضرب الأمن واستقرار البلاد.

وأضاف البرتاجي - خلال جلسة حوار برلمانية حول الوضع العام بالبلاد - أنه تم مؤخرا ضبط بعض العناصر التكفيرية وحجز أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف.