الذهب يواصل تحقيق الأرباح

الذهب يواصل تحقيق الأرباحصعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين، المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية، الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1850.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش.

وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1850 دولارا.

وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.

