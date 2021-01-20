السعودية تعيد جدولة تلقي لقاح كورونا بسب تأخر الشركة المنتجة في توريده 

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن احتمال إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.

السعودية تعيد جدولة تلقي لقاح كورونا بسب تأخر الشركة المنتجة في توريدهالسعودية تعتمد لقاحين جديدين مضادين لفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان لها: "نظرا لتأخر توريد لقاح كورونا من الشركة المنتجة إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها، وبسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج، تقرر إعادة جدولة تلقي اللقاح في المملكة".

وأضافت: "نواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا".

وأطلقت السعودية في 17 ديسمبر الماضي حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.