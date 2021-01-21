مكتب البرلمان العربي يؤكد أهمية دعم وحماية المرأة العربية في مواجهة كورونا

أكد مكتب البرلمان العربي، على أهمية تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة بين الدول العربية من أجل التخفيف من تداعيات جائحة" كورونا المستجد" على النساء والفتيات، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ، حيث ناقش تداعيات جائحة "كورونا المستجد" على المرأة العربية، وكذلك الجهود المخلصة التي تقوم بها المرأة العربية في مواجهة هذه الأزمة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وأشاد مكتب البرلمان العربي، بالجهود العظيمة والمخلصة التي تقوم بها المرأة العربية في مواجهة جائحة "كورونا المستجد"، لكونها تأتي في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الأزمة، لاسيما وأن الغالبية العظمى من الكوادر الطبية، وخاصة فئة التمريض، هم من النساء والفتيات.
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