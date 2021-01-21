ولي عهد أبو ظبي: نتطلع للعمل مع بايدن لتعزيز العلاقات بيننا ودعم...

قال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إن الإمارات تتطلع للعمل مع الإدارة الامريكية الجديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تغريدة لولي عهد أبو ظبي في "تويتر" هنأ فيها الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن بالرئاسة، وكتب فيها: "تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء..ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأدى الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن اليمين الدستورية أمس الأربعاء ليتولى إدارة الولايات المتحدة لولاية مدتها أربع سنوات.