قرقاش: دول الخليج تفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن دول الخليج العربي تفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل.

وكتب قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“: ”من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي، نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل“.

وأضاف: ”نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة. هذا هو شعورنا في الإمارات“.