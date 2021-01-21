العراق  يسجل 809 إصابات جديدة بكورونا و9 وفيات خلال 24ساعة 

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 9 حالات.

وأفادت الصحة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم "الخميس" - بتماثل 1805 حالات للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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