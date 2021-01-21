أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن تفاؤل بلاده بأن تكون علاقاتها مع الولايات المتحدة "ممتازة" في ظل بدء ولاية الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن.
ونقلت قناة "العربية" عن ابن فرحان قوله في حديث لها، اليوم الخميس: "متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن".
واعتبر وزير الخارجية السعودي أن التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات المشتركة بين البلدين، كما أكد أن علاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة، وأوضح: "تعاملنا بشكل ممتاز مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين".
وتابع: "علاقتنا مع أمريكا علاقة مؤسسات ومصالحنا المشتركة لم تتغير... سنتشاور مع أمريكا بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوي".
كما توقع بن فرحان: "إدارة بايدن ستجد أن أهدافنا مشتركة فيما يخص الوضع في اليمن".
وتولى الديمقراطي بايدن منصب الرئيس الأمريكي الـ46 يوم 20 يناير بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على سلفه، الجمهوري دونالد ترامب، الذي شهدت العلاقات بين الرياض وواشنطن في فترة رئاسته تعزيزا ملموسا خاصة في ظل توحيد مواقفهما تجاه الملف الإيراني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن توقعاتها حول العلاقات مع إدارة بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.