إصابة طفل فلسطيني بجروح إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين  

أفادت قناة روسيا اليوم ، في خبر لها منذ قليل يفيد بإصابة طفل بجروح متوسطة، يوم الخميس، بعد أن هاجم مستوطنون إسرائيليون سيارة فلسطينية شرق رام الله ضمن سلسلة اعتداءات.

وأوضحت أن الطفل المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تسجيل اعتداءات أخرى متنوعة نفذها مستوطنون في بلدتي اللبن الشرقية وبورين جنوب نابلس.

ولفتت إلى أن مستوطنين تجمعوا قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، فيما أكدت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" أنهم استهدفوا منزلين بالزجاجات الحارقة في بورين.