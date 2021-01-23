إطلاق 3 صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، سقوط ثلاثة صواريخ بالقرب من مطار بغداد الدولي الليلة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: "أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث سقط صاروخان خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد المحاذية له".

وأضافت: "أدى سقوط الصاروخ على منزل المواطن إلى حدوث أضرار مادية، دون تسجيل خسائر بشرية".