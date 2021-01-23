وزير الإعلام السوداني: لدينا وسائل للرد على فرض سياسة الأمر الواقع في...

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن لدى بلاده وسائل للرد على فرض سياسة الأمر الواقع في سد النهضة، مؤكدًا رفض الخرطوم لهذه السياسة.
وأضاف صالح، وفق قناة العربية، اليوم السبت، أن الوساطة الأفريقية بملف سد النهضة بشكلها القديم غير مجدية، مؤكدًا أن المفاوضات هي السبيل لحل أزمة سد النهضة، ولا نريد التصعيد.
وقال إن“السودان متضرر بملف سد النهضة ولا بد من اتفاق يحميه“.
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