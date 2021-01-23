بغداد: سنطلب من واشنطن استمرار الحوار بشأن التواجد العسكري في العراق 

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، إن بلاده ستطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد خلال محاضرة ألقاها في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ببغداد، أنه "سيطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي".
وأضاف حسين: "كما سنطلب تحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم، وبحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بتواجد القوات الأمريكية في العراق".
يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن في سبتمبر الماضي أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى 3 آلاف.
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