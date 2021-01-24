المرصد: دخول رتل عسكري تركي جديد إلى سوريا

دخل رتل تركي جديد إلى الأراضي السورية، بعد منتصف ليل السبت الأحد، يتشكل من 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون، شمالي إدلب، حيث توجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/ مارس الماضي، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي على الأراضي السورية.

وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة ”خفض التصعيد“، خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11640 شاحنة وآلية عسكرية تركية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

ووفقا للمرصد، فإن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظرا لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.