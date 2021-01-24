سلطنة عمان تستثني الأجانب من قائمة مهن في القطاع الخاص

أعلنت سلطنة عمان اليوم الأحد استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على المواطنين في الدولة الساعية للخروج من أزمة اقتصادية في منطقة ثرية، لطالما اعتمدت على اليد العاملة الأجنبية.

ويشكل الوافدون نحو 40% من سكان عُمان البالغ عددهم 4,5 مليون نسمة. وفي الخليج العربي يعيش أكثر من 25 مليون أجنبي، يشكلون غالبية السكان في قطر والكويت والإمارات.

وأعلنت وزارة العمل العمانية على تويتر ”توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص إذ سيتم تطبيقها بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليا بعد انتهائها“.

وأوضحت أن ممارسة هذه المهن ”ستقتصر على العمانيين فقط“، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد نحو ستة أشهر.

ومن بينها المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والبيع والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع في المحلات في المجمعات التجارية الاستهلاكية، ومهنة تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.

كما تشمل بيع السيارات الجديدة والمستخدمة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل المواد الزراعية والوقود المواد الغذائية.

وكانت عُمان التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، دعت في نيسان/ أبريل الماضي الشركات العامة إلى استبدال موظفيها الأجانب في المواقع المسؤولة بالمواطنين.

وكشفت سلطنة عمان هذا الشهر عن ميزانيتها للعام 2021 التي تلحظ عجزا بقيمة 2,24 مليار ريال (5,7 مليار دولار) رغم خفض الانفاق بنسبة 14%، مع تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.