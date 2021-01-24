 الحكومة الإماراتية تصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب 

صادقت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، على إنشاء سفارة في تل أبيب، وذلك بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما برعاية أمريكية العام الماضي.
وذكرت الحكومة الإماراتية، في بيان عبر موقع "تويتر" أن "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".
ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل في 15 سبتمبر لتطبيع العلاقات. وأقيم حفل التوقيع على هذه الوثائق في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقات بوساطة نشطة من الولايات المتحدة.
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