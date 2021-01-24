العراق.. السجن أربع سنوات لمدير شركة خاصة رشى مسؤولا حكوميا 

أصدرت محكمة مكافحة الفساد في العراق، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، إحدى شركات القطاع الخاص. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر قضائي: "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة، صدر حكم محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالسجن لمدة أربع سنوات بحق المتهم (بهاء عبد الحسين عبد الهادي) مدير شركة كي كارد وفق احكام المادة 310 من قانون العقوبات". وأضافت: "كما تم فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار (7 آلاف دولار تقريباً) عن موضوع إعطاء رشاوى للمتهم أحمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق". وفي سبتمبر الماضي، اعتقلت قوة أمنية عراقية (بهاء عبد الحسين عبد الهادي) مدير شركة (كي كارد) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته الهرب خارج العراق.

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