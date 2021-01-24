الأردن.. ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا 

سجل الأردن اليوم الأحد، 7 وفيات و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات مقارنة مع حصيلة يوم أمس.
وقالت وزارة الصحة الأردنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 320,453 حالة، أما الوفيات فبلغت 4224 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 61 حالة، فيما غادرت 46 حالة المستشفيات بعد شفائها.
وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 1461 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 307,707 حالات.
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