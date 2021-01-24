الملك سلمان يعين فهد المبارك محافظا للبنك المركزي 

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا اليوم الأحد، بتعيين محافظا جديدا للبنك المركزي السعودي. ينص القرار الملكي على تعيين فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، حسب وكالة الأنباء السعودية. وتم طبقا لقرار الملك سلمان إعفاء محافظ البنك المركزي أحمد الخليفي من منصبه. كما أصدر الملك سلمان اليوم الأحد عدة قرارات ملكية، بشأن عدد من المسؤولين السعوديين.

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