الجيش السوداني يتصدى لهجوم مدفعي إثيوبي على الفشقة

تصدى الجيش السوداني، مساء أمس الأحد، لقصف مدفعي إثيوبي في منطقة جبل أبو طيور بالفشقة الحدودية مع إثيوبيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري قوله، إن ”قوات الجيش السوداني تصدت لهجوم المدفعية الإثيوبية دون تسجيل خسائر وإصابات“، مشددا على ”احتفاظ الجيش بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين“.
ويخوض الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي معارك مع قوات وميليشيات إثيوبية استولت على منطقة الفشقة السودانية لأكثر من 25 عاما.
وبسط الجيش سيطرته على 90% من أراضي الفشقة البالغة نحو مليوني فدان، ويتمسك السودان باتفاقية الحدود 1902 بينه وبين إثيوبيا ويطالب بوضع العلامات الحدودية.
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