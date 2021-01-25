محمد بن راشد يؤكد دعم الإمارات المتواصل للسودان

أعرب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن دعم الإمارات للسودان.
واستعرض البرهان ومحمد بن راشد، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي، عددا من المواضيع والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد بن راشد خلال الاتصال على دعم بلاده السودان "لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، وتحقيق التقدم والرخاء للشعب السوداني في ظل قيادته الجديدة".
كما أعرب البرهان "عن تقديره البالغ ومجلس السيادة والحكومة السودانية لدولة الإمارات، على ما تقدمه للبلاد من دعم ومساندة على مختلف الصعد، خاصة في مواجهة تحديات وباء كورونا".
وخلال العام الماضي أرسلت الإمارات العديد من المساعدات الطبية إلى السودان في إطار جهود الأخيرة لمكافحة فيروس كورونا، كما تعهدت أبوظبي بإرسال كميات من اللقاح المضاد للوباء إلى الخرطوم.
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