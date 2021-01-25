أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية اليمن مستجدات الأوضاع في بلاده

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، آخر مستجدات الوضع اليمني في ظل استقرار حكومة الكفاءات السياسية، ومباشرتها لسلطتها في عدن.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، في تصريح له اليوم، إن أبو الغيط عبر للوزير اليمني عن دعم الجامعة العربية الكامل للحكومة الجديدة، التي جاءت على خلفية اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، برعاية السعودية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد، خلال الحديث، على إدانة الجامعة لمحاولات الحوثيين ترويع الحكومة ومسؤوليها عبر الأعمال الإرهابية على غرار التفجيرات التي شهدها مطار عدن في يوم وصول الحكومة الجديدة لعدن.