أمير الكويت ورئيس البرلمان العراقى يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسى، والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية.
كما بحث الجانبان – خلال اللقاء الذي عقد بقصر السيف، بحضور رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، وعدد من كبار المسئولين الكويتيين – مجمل العلاقات الثنئاية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت الليلة الماضية، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عدد من المسئولين الكويتيين.
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