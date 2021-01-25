الخارجية الأردنية تدين انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصلة في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها التعدّي على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، وتعطيلها لأعمال الترميم في قبة الصخرة المشرفة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان، اليوم الإثنين، أن الممارسات الإسرائيلية بحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية مرفوضة ومدانة، مشددا على أن إدارة الأوقاف هي السلطة الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى ورعايته والإشراف عليه .

ودعا إسرائيل للتقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، والكف عن التصرفات العبثية اللامسؤولة، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة الأوقاف، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مسجد خالص للمسلمين.

وأوضح الفايز أن الخارجية الأردنية وجهت اليوم عبر القنوات الدبلوماسية مذكرة احتجاج طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام سلطة إدارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.