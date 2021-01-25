أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز. وأصدر الديوان الملكي بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء فيه "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض". واختتم البيان "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.