السودان يؤكد على استراتيجية العلاقات مع إثيوبيا ودورها في الحفاظ على أمن...

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، على استراتيجية العلاقات السودانية الاثيوبية، وعلى رغبة بلاده في عدم الدخول في أي إجراءات قد تؤثر على مسار العلاقات بين الدولتين.
وقال التعايشي في تصريح صحفي، قبيل بدء جولة ستشمل جمهوريتي جنوب إفريقيا وكينيا، إن العلاقات بين السودان وإثيوبيا ترتكز على المحافظة على أمن المنطقة والأمن الاقليمي.
وأوضح أن "انتشار القوات المسلحة السودانية داخل الحدود هو انتشار طبيعي، وأن الخيار السلمي هو الأمثل للسودان للحفاظ على علاقاته مع إثيوبيا واستقرار المنطقة".
هذا وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين توترا عسكريا متصاعدا في الأسابيع الأخيرة، وهاجم الجيش السوداني مواقع إثيوبية في الأيام الأخيرة ردا على قصف القوات الإثيوبية منطقة سوادنية.
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