رئيس البرلمان العربي يدعو الدول العربية لتعزيز تواجدها بجيبوتي وتطوير الشراكة معها

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، جميع الدول العربية إلى تعزيز تواجدها وانفتاحها على جمهورية جيبوتي وتطوير الشراكة معها في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، سواء من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة نشاط الشركات العربية في العديد من القطاعات الحيوية بها، وخاصة مشروعات البنية التحتية، أو من خلال فتح المزيد من الخطوط الجوية معها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كاميل ، مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الذي يزور جيبوتي حاليا ، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستوى البرلماني، إضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.