دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، جميع الدول العربية إلى تعزيز تواجدها وانفتاحها على جمهورية جيبوتي وتطوير الشراكة معها في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، سواء من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة نشاط الشركات العربية في العديد من القطاعات الحيوية بها، وخاصة مشروعات البنية التحتية، أو من خلال فتح المزيد من الخطوط الجوية معها.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كاميل ، مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الذي يزور جيبوتي حاليا ، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستوى البرلماني، إضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البرلمان العربي يدعو الدول العربية لتعزيز تواجدها بجيبوتي وتطوير الشراكة معها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.