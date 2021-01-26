هيئة الأسرى: الأسير فؤاد الشوبكي بصحة جيدة ونطالب بتوخي الدقة في نقل...

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، على أن الحالة الصحية لشيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي جيدة، ولا يوجد أي تدهور على حالته الصحية.

وطالب اللواء أبو بكر في تصريح صحفي، وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في تناول أي معلومات تتعلق بالأسرى، مشيرا إلى أن ما نشر بهذا الخصوص منذ صباح اليوم غير دقيق، وفيه تجاوز لكل الأخلاقيات الإنسانية والوطنية والنضالية للشعب الفلسطيني.

وقال: "نرفض كل السلوكيات العفوية، وتناول أي معلومات تتعلق بأسرانا داخل سجون الاحتلال إلا من مصادرها الرسمية، تحديدا من الهيئة والمؤسسات العاملة بشكل مباشر في هذه القضية".

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية نقلت الأسير المسن الشوبكي (82 عاما) الأربعاء الماضي إلى قسم الحجر الوقائي في أحد السجون الإسرائيلية، بعد مخالطته للسجّان، الذي يقود ما تسمى عربة "البوسطة"، والذي تبين إصابته لاحقا بفيروس كورونا.

وأضاف، أن إدارة السجون كانت تنوي نقل الشوبكي إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية لإجراء عملية في عينيه، وأثناء نقله داخل "عربة" البوسطة اختلط بذلك السجان، وتم أخذ عينة منه، وإخضاعه للحجر الاحترازي.

يذكر أن الأسير الشوبكي أكبر المعتقلين سنا القابعين داخل سجون إسرائيل، وهو من قطاع غزة ومعتقل منذ العام 2006 ومحكوم بالسجن لـ17 عاما.