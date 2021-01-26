ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر في مواجهة التضخم بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أمريكية كبيرة على الرغم من أن الدولار القوي كبح المكاسب.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 1ر0 في المائة إلى 33ر1856 دولارا للأوقية الأونصة.
فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1ر0 في المائة إلى 80ر1856 دولارا.
وبالنسبة للمعادن الأخرى استقرت الفضة عند 30ر25 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 3ر1 في المائة إلى 10ر1084 دولارا وتراجع البلاديوم 1ر0 في المائة إلى 02ر2333 دولارا.
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