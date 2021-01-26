 لبنان تسجل 3505 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 285 ألفا و 754 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 2477 حالة، في حين يرقد 937 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 312 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 18665 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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