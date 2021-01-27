الرئيس العراقي: نزاهة العملية الانتخابية المقبلة أولوية قصوى 

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أهمية أن تكون نزاهة العملية الانتخابية المقبلة أولوية قصوى لضمان حق الناخب في اختيار ممثليه.

وقال خلال استقباله مجموعة من المعلقين السياسيين، إن "البلاد أمام استحقاقات وتحديات كبيرة في مقدمتها مجابهة الإرهاب".

وأضاف، أن "الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبرى، وتأتي في ظل رأي عام واسع يُجمع على استحالة استمرار الوضع الحالي، ويدعو لتصحيح المسارات".

وأشار صالح إلى "ضرورة أن تكون نزاهة العملية الانتخابية أولوية قصوى، تضمن حق الناخب في اختيار ممثليه بعيداً عن التزوير والتأثيرات والضغوط لتكون منطلقاً لعقد سياسي جديد يحقق طموحات المواطنين ومتطلباتهم".

وبحث اللقاء بحسب البيان، المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، والاستحقاقات الوطنية المنتظرة، وفي مقدمتها الانتخابات المقبلة، ومواصلة الحرب على الإرهاب عبر دعم الأجهزة الأمنية والاستخبارية في مكافحة الخلايا الإرهابية.