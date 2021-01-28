السلطة الفلسطينية ترحب بعزم إدارة بايدن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في...

رحبت السلطة الفلسطينية بعزم الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن على إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلقه دونالد ترامب.

وقال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" إن "إعادة فتح قنصلية القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والالتزام بحل الدولتين هي بادرات إيجابية نرحب بها".

تأتي تصريحات الرجوب، تعليقا على إعلان القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، أن إدارة بايدن "تعتزم استعادة برامج المساعدة الأمريكية" لمساعدة الفلسطينيين و"اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة السابقة".

وكانت إدارة ترامب أنهت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وأغلقت مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن وقنصليتها العامة في القدس التي كانت بمثابة سفارة مع الفلسطينيين، كما كثفت دعمها لإسرائيل معترفة بالقدس بشطريها عاصمة لها، واعتبرت أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي.

وفي هذا الشأن، أعرب الرجوب عن أمله في أن "تلوح الإدارة الأمريكية الجديدة ببطاقة حمراء في وجه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والتوسعية التي تقوض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".