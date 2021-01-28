زلزال بقوة 4.1 يضرب مدينة غرب إيران

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، الخميس، عن زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة ”درود“ التابعة لمحافظة لرستان غرب البلاد.
وذكر التلفزيون أن ”الزلزال وقع في الساعة 10:54 من صباح الخميس وبعمق 10 كيلومترات في مدينة درود بمحافظة لرستان“، مضيفاً إن ”سكان المقاطعات الحدودية مع لرستان، شعروا بالزلزال“.
ولم ترد أي معلومات عن حجم الأضرار والخسائر جراء هذا الزلزال.
وتقع مدينة“درود“ شرق محافظة لرستان، ويبلغ عدد سكانها قرابة 452 ألف نسمة، وهي ثالث مدينة من حيث عدد السكان في المحافظة بعد خرم آباد وبروجرد، وثامن مدينة اكتظاظًا بالسكان في إيران.
وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.
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